Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассматривает возможность завершения карьеры футболиста после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Стало известно, что руководство «Интера» ждет решения от футболиста относительно будущего. Действующий контракт Мхитаряна с клубом заканчивается предстоящим летом.
До июня 37-летний футболист решит, хочет ли он продолжить играть или покинуть профессиональный футбол.
В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «Интер» 28 матчей в рамках Серии А, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.