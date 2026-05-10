В матче 36-го тура итальянской Серии А « Аталанта » на выезде переиграла « Милан » со счетом 3:2.

Гости открыли счет уже на 7-й минуте усилиями Эдерсона. На 29-й минуте Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество команды из Бергамо, а на 52-й минуте Джакомо Распадори довел результат до разгромного.

Римляне смогли отыграть только два мяча благодаря точным ударам Страхиньи Павловича на 88-й минуте и Кристофера Нкунку на 90+4-й минуте.

Результат матча Милан Милан 1:3 Аталанта Бергамо 0:1 Эдерсон 7' 0:2 Давиде Дзаппакоста 29' 0:3 Джакомо Распадори 52' 1:3 Страхиня Павлович 88' Милан: Мик Меньян, Кони де Винтер ( Закари Атекаме 58' ), Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс, Давиде Бартезаги ( Первис Эступинан 80' ), Маттео Габбиа, Рубен Лофтус-Чик ( Кристофер Нкунку 46' ), Самуэле Риччи, Адриен Рабьо, Рафаэл Леау ( Юссуф Фофана 58' ), Сантьяго Хименес ( Никлас Фуллкруг 58' ) Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста ( Рауль Белланова 55' ), Зеад Колашинац, Исак Хин, Джорджио Скальвини ( Одилон Коссуну 48' ), Шарль Де Кетеларе ( Онест Аанор 63' ), Никола Залевский, Мартен де Рон, Никола Крстович, Джакомо Распадори Жёлтые карточки: Рафаэл Леау 34', Первис Эступинан 90', Алексис Салемакерс 90+1' — Исак Хин 70'

Статистика матча 8 Удары в створ 5 7 Удары мимо 1 57 Владение мячом 43 2 Угловые удары 1 2 Офсайды 2 8 Фолы 14

«Аталанта» набрала 58 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Милан» с 67 баллами идет четвертым.