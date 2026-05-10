В матче 36-го тура итальянской Серии А « Аталанта » на выезде переиграла « Милан » со счетом 3:2.
Гости открыли счет уже на 7-й минуте усилиями Эдерсона. На 29-й минуте Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество команды из Бергамо, а на 52-й минуте Джакомо Распадори довел результат до разгромного.
Римляне смогли отыграть только два мяча благодаря точным ударам Страхиньи Павловича на 88-й минуте и Кристофера Нкунку на 90+4-й минуте.
Результат матча
МиланМилан1:3АталантаБергамо
0:1 Эдерсон 7' 0:2 Давиде Дзаппакоста 29' 0:3 Джакомо Распадори 52' 1:3 Страхиня Павлович 88'
Милан: Мик Меньян, Кони де Винтер (Закари Атекаме 58'), Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс, Давиде Бартезаги (Первис Эступинан 80'), Маттео Габбиа, Рубен Лофтус-Чик (Кристофер Нкунку 46'), Самуэле Риччи, Адриен Рабьо, Рафаэл Леау (Юссуф Фофана 58'), Сантьяго Хименес (Никлас Фуллкруг 58')
Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова 55'), Зеад Колашинац, Исак Хин, Джорджио Скальвини (Одилон Коссуну 48'), Шарль Де Кетеларе (Онест Аанор 63'), Никола Залевский, Мартен де Рон, Никола Крстович, Джакомо Распадори
Жёлтые карточки: Рафаэл Леау 34', Первис Эступинан 90', Алексис Салемакерс 90+1' — Исак Хин 70'
«Аталанта» набрала 58 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Милан» с 67 баллами идет четвертым.