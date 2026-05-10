Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об итогах матча против «Ахмата» (1:1).

«Ахмат нанес один удар в створ ворот и забил гол. К сожалению, с нашей стороны игра не получилась безошибочной. Не хотелось бы говорить про судейство, но оно было безобразным. Обратимся в ЭСК по пенальти. Было много моментов, когда судья не показывал желтые карточки.

Когда ты борешься за выживание, срабатывает психология, и ты в любом случае прижимаешься к воротам. Теперь, к сожалению, не все в таблице зависит от нас», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» располагается на 9-й позиции в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Динамо» Мх — на 14-й позиции с 25-ю баллами.