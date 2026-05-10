Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 29-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:1).

«Каждый свою работу делает, непростой матч. В первый тайм вошли не так, как хотели. Соперник был агрессивнее, более организованным, скажем так, прытче или как это ещё назвать.

Но во втором тайме мы правильно настроились и перевернули игру. Жаль, что второй мяч не забили», — сказал Черчесов «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем поединке грозненцы сыграют против «Сочи» 17-го мая.