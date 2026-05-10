«Ахмат» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча t.me/dinmx

Махачкалинская команда открыла счет на 38-й минуте благодаря точному удару Мохамеда Аззи.

«Ахмат» сравнял счет на 83-й минуте, отличился Галымжан Кенжебек.

Результат матча

АхматГрозныйАхмат1:1Динамо МхДинамо МхМахачкала
Ахмат:  Касинтура,  Shelia,  Sidorov,  Ndong,  Cake,  Bogosavac,  Keliano,  Silva,  Samorodov,  Sadulaev,  Konate
Динамо Мх:  Karabashev,  Azzi,  Alarcon,  Alibekov,  Tabidze,  Sundukov,  Mrezigue,  Moubarik,  Glushkov,  Magomedov,  Agalarov

После этого матча «Ахмат» располагается на 9-й позиции в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе.  «Динамо» Мх — на 14-й позиции с 25-ю баллами.