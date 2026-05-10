«Ахмат» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 29-го тура российской Премьер-лиги.
Махачкалинская команда открыла счет на 38-й минуте благодаря точному удару Мохамеда Аззи.
«Ахмат» сравнял счет на 83-й минуте, отличился Галымжан Кенжебек.
АхматГрозный1:1Динамо МхМахачкала
Ахмат: Касинтура, Shelia, Sidorov, Ndong, Cake, Bogosavac, Keliano, Silva, Samorodov, Sadulaev, Konate
Динамо Мх: Karabashev, Azzi, Alarcon, Alibekov, Tabidze, Sundukov, Mrezigue, Moubarik, Glushkov, Magomedov, Agalarov
После этого матча «Ахмат» располагается на 9-й позиции в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Динамо» Мх — на 14-й позиции с 25-ю баллами.