Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов, где за парижский клуб выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

Специалист отметил, что перед решающим матчем турнира у игроков французской команды будут свои задачи, а самому Сафонову посоветовал оставаться собой и не менять привычный подход к игре.

«До решающих матчей Лиги чемпионов просто так не доходят. Поэтому ничего менять не надо. Сафонов знает своё дело. Пусть и дальше делает это», — заявил Черчесов «СЭ».

Сафонов помог «ПСЖ» добраться до финала главного еврокубкового турнира. В решающем матче парижане встретятся с лондонским «Арсеналом». Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште.