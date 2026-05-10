Продолжает расширяться список кандидатов на пост главного тренера лондонского «Челси».

По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «аристократов» рассматривает кандидатуру бразильца Фелипе Луиса, который очень качественно поработал с «Фламенго», привёл его к победе в Серии А, но из‑за небольшого скандала был вынужден покинуть клуб в марте 2026 года и сейчас находится без работы.

В качестве футболиста Фелипе Луис провёл один сезон в «Челси» (2014–2015).

Боссы «Челси» видят в 40‑летнем бразильце специалиста, который готов провести радикальную перестройку состава и вернуть команду на лидирующие позиции в АПЛ и Европе.