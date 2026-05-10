«Бернли» примет «Астон Виллу» в матче 36-го тура АПЛ. Команды встретятся 10 мая на «Терф Мур». Начало игры в 16:00 мск.
Если «Бернли» уже не может изменить ситуацию с вылетов в Чемпионшип, то для «Астон Виллы» задачи в этом сезоне еще не выполнены. Бирмингемцы на 5-м месте и пока не обеспечили себе выход в Лигу чемпионов, а последние 2 поражения лишь отсрочили это событие.
На неделе команда Уная Эмери получила заряд энергии, оформив выход в финал Лиги Европы. Учитывая, что «Вилла» выиграла 4 из 5 матчей против «Бернли», все в сумме сегодня может дать положительный для «вилланов» результат.
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.
- Котировки букмекеров: 5.60 — победа «Бернли», 4.20 — ничья, 1.59 — победа «Астон Виллы».
- Прогноз ИИ: игра закончится с результатом 0:0.
Только не забывайте золотое правило: ставки — это развлечение, а не бизнес-план. Будьте разумны.