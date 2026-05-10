Наставник самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов считает, что было непросто привыкнуть в начале игры к специфическому искусственному газону в Оренбурге, а потом у его команды были моменты сравнять счёт, но забить в итоге не получилось.

В 29‑м туре РПЛ «Оренбург» дома обыграл «Крылья Советов» со счётом 1:0.

«Это был важный матч для обеих команд. Первые 23 минуты получились неудачными: соперник оказывал давление, а мы привыкали к полю. После этого переломили ход матча, были близки к тому, чтобы забить. Расстроен, что голов в итоге не было», — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».

После этого поражения «Крылья Советов» опустились на 12‑е место с 29 очками. «Оренбург» имеет такое же количество очков, но идёт строчкой выше. Единственный мяч на 23‑й минуте забил Евгений Болотов.