Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов считает, что его команде нельзя ни в коем случае терять очки в игре 29‑го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Каждое поражение — неприятное. Понятно, что конец чемпионата. Турнирная таблица показывает, что нужны очки. Настроение после той игры было не самым лучшим. Мы понимаем, что в футболе игры цикличны. Нужно делать выводы и готовиться к следующему матчу», — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

Сейчас «Оренбург» идёт 13‑м в таблице РПЛ с 26 очками. Самарцы имеют на три очка больше и располагаются двумя позициями выше. Их матч пройдёт на поле «Оренбурга» сегодня, 10 мая, в 12:30 (мск).