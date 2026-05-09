Бывший президент «Барселоны» Жосеп Мария Бартомеу поделился подробностями о трансферной истории нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

По словам Бартомеу, который руководил клубом с 2014 по 2020 годы, у Винисиуса была предварительная договоренность с «Барселоной» до того, как он перешел в мадридский «Реал». Эту информацию сообщает The Athletic.

Экс-президент отметил, что клуб активно обсуждал условия с семьей и агентами Винисиуса, и на определенном этапе стороны достигли принципиального согласия о трансфере. Однако, несмотря на успехи переговоров со стороны «Барселоны», бразильский футболист в итоге подписал контракт с их главным соперником.

Бартомеу предположил, что «Реал» предложил более выгодные финансовые условия, чем «Барселона», что и стало решающим фактором для Винисиуса при выборе нового клуба.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 50 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 14 результативных передач.