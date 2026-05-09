Наставник «Акрона» Заурбек Тедеев прокомментировал характер травмы нападающего Артёма Дзюбы и высказал сожаление, что тот вряд ли уже в этом сезоне появится на поле.

Артём Дзюба globallookpress.com

«Судя по тому, что происходит с ним в данной ситуации, по той травме, которую он получил, я мало верю в то, что получится сыграть в текущем сезоне. Я просто хотел бы его лишний раз поддержать. И ещё раз сказать, что он очень сильный игрок. И мне как тренеру максимально повезло, что до сегодняшнего дня я работаю с таким выдающимся футболистом. Я ему безумно благодарен», — сказал Тедеев «Матч ТВ».

37‑летний форвард получил травму в 28‑м туре РПЛ против «Краснодара» (0:1) и покинул поле на 57‑й минуте, держась за бедро. 11 мая «Акрон» на своём поле сыграет с «Ростовом», который является прямым конкурентом в борьбе за выживание.