Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ничью своей команды в матче 36-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

«Мы очень бодро вошли в игру, у нас был момент во время исполнения стандарта, счёт мог стать 2:0 в нашу пользу. К сожалению, как и на прошлой неделе, мы снова пропустили после стандарта. Это был очень неуклюжий гол. Во втором тайме я увидел совершенно иной уровень интенсивности, несколько раз мы были близки к голу.

В нынешнем сезоне мы уже столько раз попадали то в штангу, то в перекладину. У нас не получилось сдерживать игроков соперника, у "Челси" сегодня была насыщенная полузащита.

После финального свистка нас освистывали болельщики? Вероятно, это из-за последних результатов команды. Такая реакция вполне понятна, если "Ливерпуль" не побеждает», — цитирует Слота ВВС.

По итогам 36-ти туров АПЛ «Ливерпуль» заработал 59 очков и находится на четвертой позиции в турнирной таблице. «Челси», набрав 49 очков, занимает девятое место.