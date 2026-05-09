Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о результатах команды, отметив, что гарантированный выход в Лигу чемпионов на следующий сезон является важным, но не единственным достижением.

«Наша основная цель, как и у "Барселоны" и "Реала", — завоевать чемпионство. Этот сезон был непростым, его сложно объяснить. Мы проиграли в Кубке по пенальти, но при этом показали достойную борьбу в Лиге чемпионов. Было неприятно вылетать, особенно когда мы были так близки к успеху. Однако после этих эмоциональных дней мы продолжим стремиться к победе и сражаться за каждый мяч», — цитирует Marca слова Симеоне.

5 мая «Атлетико» потерпел поражение от «Арсенала» со счетом 0:1 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. По итогам двух игр команда уступила со счетом 1:2 и вылетела из турнира. В национальном чемпионате «Атлетико» с 63 очками занимает четвертое место за четыре тура до конца сезона.