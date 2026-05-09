Экс-игрок и тренер «Динамо» Сергей Силкин не сильно верит в шансы своего клуба в 29-м туре РПЛ против «Краснодара».

«Дело в том, что "Динамо" не может сопротивляться "Краснодару", видимо, что-то не так, но рано или поздно все заканчивается. На это остается только надеяться. Столько игр проведено между собой, наизусть должны знать, кто и за счет чего играет. Но пока что не получается. Конечно, о много говорит то, что не пропустили в двух матчах. Но все-таки от того, что не пропускают, не приходят победы, ведь не забивают», — цитирует Силкина ТАСС.

Несколько дней «Динамо» проиграло в гостях «Краснодару» (0:0, 5:6 — пенальти) в ответной игре Кубка России и вылетело из турнира. Теперь им предстоит в Москве игра чемпионата 11 мая в 20:00 (мск).