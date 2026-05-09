«Севилья» дома обыграла «Эспаньол» в матче 35-го тура Ла Лиги — 2:1.

Первый гол в матче забил форвард гостей Тайрис Долан на 56-й минуте. Кастрин на 82-й минуте сравнял счет, а Акор Адамс в компенсированное время принес победу андалусийцам.

Результат матча Севилья Севилья 0:1 Эспаньол Барселона 0:1 Тайрис Долан 56' Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хосе Анхель Кармона ( Oso 64' ), Андрес Кастрин, Кике Салас, Габриэль Суасо ( Хуанлу Санчес 64' ), Люсьен Агум ( Джибриль Соу 58' ), Неманья Гудель, Рубен Варгас, Чидера Эджук, Ниль Мопе, Исаак Ромеро ( Алексис Санчес 46' ) Эспаньол: Марко Дмитрович, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес, Тайрис Долан, Эдуардо Экспозито, Урко Гонсалес, Рамон Терратс, Рубен Санчес ( Шарль Пикель 66' ) Жёлтые карточки: Урко Гонсалес 26' (Эспаньол), Тайрис Долан 73' (Эспаньол)

Статистика матча 3 Удары в створ 4 7 Удары мимо 2 64 Владение мячом 36 4 Угловые удары 5 3 Офсайды 0 13 Фолы 11

«Севилья» поднялся на 12-е место в Ла Лиге, набрав 40 очков. «Эспаньол» c 39 баллами опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице.