«Севилья» дома обыграла «Эспаньол» в матче 35-го тура Ла Лиги — 2:1.
Первый гол в матче забил форвард гостей Тайрис Долан на 56-й минуте. Кастрин на 82-й минуте сравнял счет, а Акор Адамс в компенсированное время принес победу андалусийцам.
Результат матча
СевильяСевилья0:1ЭспаньолБарселона
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хосе Анхель Кармона (Oso 64'), Андрес Кастрин, Кике Салас, Габриэль Суасо (Хуанлу Санчес 64'), Люсьен Агум (Джибриль Соу 58'), Неманья Гудель, Рубен Варгас, Чидера Эджук, Ниль Мопе, Исаак Ромеро (Алексис Санчес 46')
Эспаньол: Марко Дмитрович, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес, Тайрис Долан, Эдуардо Экспозито, Урко Гонсалес, Рамон Терратс, Рубен Санчес (Шарль Пикель 66')
Жёлтые карточки: Урко Гонсалес 26' (Эспаньол), Тайрис Долан 73' (Эспаньол)
«Севилья» поднялся на 12-е место в Ла Лиге, набрав 40 очков. «Эспаньол» c 39 баллами опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице.