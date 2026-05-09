После поражения мадридского «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов руководство клуба начало поиск нового главного тренера. В список кандидатов вошли Юрген Клопп, Маурисио Почеттино, Дидье Дешам, Лионель Скалони и Жозе Моуринью, как сообщает El Mundo.

Сейчас «Реал» сократил этот список до двух имен. Главным претендентом на пост главного тренера является Жозе Моуринью, который ранее уже работал в клубе. В качестве запасного варианта рассматривается Дидье Дешам, который планирует покинуть пост тренера сборной Франции после чемпионата мира.

Ранее в прессе появились сообщения о прямых переговорах между «Реалом» и Жозе Моуринью, а также о его желании вернуться в мадридский клуб.