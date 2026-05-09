«РБ Лейпциг» на своем поле обыграл «Санкт-Паули» в матче 33-го тура Бундеслиги со счетом 2:1.
Ксавье Шлагер открыл счет на 45-й минуте. На 55-й минуте Вилли Орбан удвоил преимущество хозяев. На 87-й минуте Абдули Сиссей сократил отставание, но на большее гостей не хватило.
1:0 Ксавер Шлагер 45' 2:0 Вилли Орбан 54' 2:1 Абдули Сисей 86'
РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Боте Баку (Бенджамин Хенрихс 90'), Давид Раум (Макс Финкгрефе 69'), Ассан Уэдраого (Николас Зайвальд 69'), Ксавер Шлагер, Кристоф Баумгартнер, Браян Груда (Антонио Нуса 79'), Ян Дьоманде, Romulo Jose Cardoso da Cruz
Санкт-Паули: Никола Васильев, Луис Оппи (Хауке Валь 64'), Коннор Меткалф (Матиас Расмуссен 89'), Аркадиуш Пырка, Ларс Рицка (Финли Стевенс 64'), Джоэл Чима Фудзит, Джексон Ирвайн, Эрик Смит (Данель Синани 89'), Мартин Каарс, Андреа Унтонджи (Абдули Сисей 72'), Tomoya Ando
Жёлтые карточки: Кастелло Люкеба 19' (РБ Лейпциг), Кристоф Баумгартнер 50' (РБ Лейпциг)
«Лейпциг» набрал 65 очков и обеспечил себе третье место в Бундеслиге по итогам этого сезона. «Санкт-Паули» (26) — семнадцатый.