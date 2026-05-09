«РБ Лейпциг» на своем поле обыграл «Санкт-Паули» в матче 33-го тура Бундеслиги со счетом 2:1.

Ксавье Шлагер открыл счет на 45-й минуте. На 55-й минуте Вилли Орбан удвоил преимущество хозяев. На 87-й минуте Абдули Сиссей сократил отставание, но на большее гостей не хватило.

РБ Лейпциг Лейпциг 2:1 Санкт-Паули Гамбург

1:0 Ксавер Шлагер 45' 2:0 Вилли Орбан 54' 2:1 Абдули Сисей 86'

РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Боте Баку ( Бенджамин Хенрихс 90' ), Давид Раум ( Макс Финкгрефе 69' ), Ассан Уэдраого ( Николас Зайвальд 69' ), Ксавер Шлагер, Кристоф Баумгартнер, Браян Груда ( Антонио Нуса 79' ), Ян Дьоманде, Romulo Jose Cardoso da Cruz

Санкт-Паули: Никола Васильев, Луис Оппи ( Хауке Валь 64' ), Коннор Меткалф ( Матиас Расмуссен 89' ), Аркадиуш Пырка, Ларс Рицка ( Финли Стевенс 64' ), Джоэл Чима Фудзит, Джексон Ирвайн, Эрик Смит ( Данель Синани 89' ), Мартин Каарс, Андреа Унтонджи ( Абдули Сисей 72' ), Tomoya Ando

Жёлтые карточки: Кастелло Люкеба 19' (РБ Лейпциг), Кристоф Баумгартнер 50' (РБ Лейпциг)