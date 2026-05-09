«Ювентус» одержал победу над «Лечче» (1:0) в матче 36-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол в составе «старой синьоры» забил Душан Влахович на 1-й минуте встречи.
Результат матча
ЛеччеЛечче0:1ЮвентусТурин
0:1 Душан Влахович 1' 0:2 Пьер Калюлю 59'
Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга (THorir Johann Helgason 70'), Джамиль Зиберт, Тьягу Габриел, Антонино Галло, Юльбер Рамадани, Умар Нгом (Габи Жан 62'), Лассана Кулибали, Сантьяго Пьеротти, Ламек Банда (Конан Н’Дри 76'), Валид Шеддира (Франческо Камарда 75')
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо (Джонатан Дэвид 83'), Ллойд Келли, Бремер, Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни (Федерико Гатти 86'), Теун Коопмейнерс, Мануэль Локателли, Душан Влахович (Эмиль Хольм 77'), Кенан Йылдыз (Эдон Жегрова 83'), Шику Консейсау (Жереми Бога 83')
Жёлтые карточки: Габи Жан 82' — Шику Консейсау 80'
После этого матча «Ювентус» занимает 3-е место в таблице Серии А с 68-ю очками в активе. «Лечче» — на 17-й строчке с 32 баллами.