Голкипер «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 36-го тура АПЛ против «Сандерленда» (0:0).

«Нам следовало лучше действовать при игре с мячом. Мы знали, что это будет непростой матч, поэтому мы должны были проявить себя максимально из-за того, как "Сандерленд" играет перед своими болельщиками. Думаю, мы не лучшим образом сыграли в плане владения мячом.

Если говорить о защите, то сыграть всухую — это очень здорово, особенно для футболистов линии обороны, да и для всей команды, честно говоря. Это порадовало.

"Сандерленд" играет в силовой и атакующий футбол, они создают свои моменты. Я же должен всегда быть готовым помочь команде, сейв в первом тайме был хорош, в тот момент наш соперник поймал игровой ритм. Я стремился сохранить нас в игре, ведь это моя работа. Я рад, что помог в этом», — приводит слова Ламменса официальный сайт «манкунианцев».

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 65-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ноттингем Форест» 17-го мая.