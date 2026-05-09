Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

«Есть ли волнение перед решающими матчами? В игровом плане его нет и никогда не было. Волнение возникает только потому, что в борьбе за чемпионство не всё зависит от нас. Сами мы стараемся на максимум делать то, что от нас требуется. В следующих играх это тоже покажем.

В межсезонье казалось, что весной нас ждёт мощная борьба за золото с участием многих команд? Языком можно молоть всё что хочешь. Остальное решается на поле. Как ситуация складывается — такой она быть и должна», — приводит слова Глушенкова официальный сайт клуба.

После 28-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 62 очками в активе, отставая от «Краснодара» на один балл.