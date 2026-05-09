«Борнмут» обыграл «Фулхэм» в гостевом матче 36-го тура АПЛ со счетом 1:0.

В первом тайме команды отличились не голами, а удалениями — снчала Райан Кристи оставил в меньшинстве гостей на 41-й минуте, а в компенсированное время Йоаким Андерсен «восстановил» равенство в количестве игроков.

Во второй половине встречи Райан на 53-й минуте открыл счет и этот гол стал единственным в матче.

Результат матча Фулхэм Лондон 0:1 Борнмут Борнмут 0:1 Rayan 53' Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань ( Джона Куси-Асаре 83' ), Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Саша Лукич, Томас Кейрни ( Джошуа Кинг 76' ), Гарри Уилсон ( Оскар Бобб 62' ), Эмиль Смит-Роу ( Исса Диоп 46' ), Самуэль Чуквезе ( Кевин 62' ), Родриго Мунис Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Джеймс Хилл, Адам Смит, Маркус Таверньер ( Дэвид Брукс 79' ), Райан Кристи, Алекс Скотт, Эванилсон ( Тайлер Адамс 43' ), Eli Junior Kroupi ( Амин Адли 79' ), Rayan ( Энес Унал 79' ) Жёлтые карточки: Родриго Мунис 50', Саша Лукич 59', Энтони Робинсон 77', Джошуа Кинг 82' — Алекс Скотт 65' Красные карточки: Йоаким Андерсен 45+7' — Райан Кристи 41'

Статистика матча 2 Удары в створ 5 5 Удары мимо 3 60 Владение мячом 40 10 Угловые удары 2 1 Офсайды 3 11 Фолы 17

«Борнмут» закрепился на шестом месте в АПЛ, набрав 55 очков. «Фулхэм» (48) — одиннадцатый.