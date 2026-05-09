«Борнмут» обыграл «Фулхэм» в гостевом матче 36-го тура АПЛ со счетом 1:0.
В первом тайме команды отличились не голами, а удалениями — снчала Райан Кристи оставил в меньшинстве гостей на 41-й минуте, а в компенсированное время Йоаким Андерсен «восстановил» равенство в количестве игроков.
Во второй половине встречи Райан на 53-й минуте открыл счет и этот гол стал единственным в матче.
0:1 Rayan 53'
Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань (Джона Куси-Асаре 83'), Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Саша Лукич, Томас Кейрни (Джошуа Кинг 76'), Гарри Уилсон (Оскар Бобб 62'), Эмиль Смит-Роу (Исса Диоп 46'), Самуэль Чуквезе (Кевин 62'), Родриго Мунис
Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Джеймс Хилл, Адам Смит, Маркус Таверньер (Дэвид Брукс 79'), Райан Кристи, Алекс Скотт, Эванилсон (Тайлер Адамс 43'), Eli Junior Kroupi (Амин Адли 79'), Rayan (Энес Унал 79')
Жёлтые карточки: Родриго Мунис 50', Саша Лукич 59', Энтони Робинсон 77', Джошуа Кинг 82' — Алекс Скотт 65'
Красные карточки: Йоаким Андерсен 45+7' — Райан Кристи 41'
«Борнмут» закрепился на шестом месте в АПЛ, набрав 55 очков. «Фулхэм» (48) — одиннадцатый.