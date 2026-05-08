прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.40

9 мая в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Борнмут». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фулхэм — Борнмут с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» борются за выход в еврокубки. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Фулхэм» на три очка отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дачники» уступили «Арсеналу» (0:3).

До того команда нанесла поражение «Астон Вилле» (1:0). А вот поединок с «Брентфордом» завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах «Фулхэм» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Дачники» достаточно стабильны в плане игры и результатов. Команда к тому же победила в двух своих последних домашних матчах.

Причем «Фулхэм» традиционно неудачно противостоит «Борнмуту». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» проводят вполне продуктивный сезон. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Борнмут» на 6 очков отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Вишни» уверенно расправились с «Кристал Пэласом» (3:0).

До того команда поделила очки с «Лидсом» (2:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть нестабильный «Ньюкасл» (2:1).

При этом «Борнмут» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Вишни» нынче выглядят весьма симпатично. Команда не знает горечи поражений уже 4 месяца.

При этом «Борнмут» в двух последних очных встречах одолел «Фулхэм». А вот не проигрывает «коттеджерам» команда уже больше двух лет.

Команда вполне продуктивно выступает вне родных стен. На чужих полях она набрала 22 зачетных балла в 17 матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Борнмут» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Вишни» намерены закрепиться в еврозоне, к тому же нынче выглядят весьма симпатично.

Ставка: Победа «Борнмута» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первой половине встречи соперники разойдутся миром.

