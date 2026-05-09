Главный тренер «Барселоны», Ханс-Дитер Флик, отреагировал на инцидент с дракой между полузащитниками мадридского «Реала», Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который произошел в раздевалке после тренировки.

«Конфликты случаются везде, подобное не эксклюзивная история "Реала".  Как управлять конфликтами?  Самое главное, что я ценю в "Барселоне" — мы все идем одним путем.  Такие вещи случаются в футболе и в жизни.  Я не скажу, что это нормально, но подобное может произойти.  Лучше всего сначала это обсудить, а потом посмотреть, как справиться с ситуацией», — приводит слова Флика Sport.es.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 10 мая.  На данный момент каталонцы лидируют в Ла Лиге с отрывом в 11 очков от мадридского клуба.