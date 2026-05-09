«Эльче» сыграл вничью с «Алавесом» в матче 35-го тура Ла Лиги — 1:1.
Гости вышли вперед после реализованного пенальти Тони Мартинеса на 51-й минуте. На 72-й минуте Альфаро Родригес сравнял счет и спас хозяев от поражения.
Результат матча
ЭльчеЭльче1:1АлавесВитория
0:1 Тони Мартинес 51' пен. 1:1 Альваро Родригес 72'
Эльче: Матиас Дитуро, Виктор Чуст (Джон Дональд 85'), Давид Аффенгрубер, Педро Бигас, Альваро Родригес, Алейкс Фебас (Грэйди Диангана 67'), Марк Агуадо (Буба Сангаре 85'), Гонсало Вильяр, Тете Моренте (Хосан 67'), Херман Валера, Андре Силва
Алавес: Антонио Сивера, Виктор Парада, Факундо Теналья, Хонни Отто, Хон Гуриди (Карлос Бенавидес 82'), Антонио Бланко, Пабло Ибаньес (Денис Суарес 46'), Тони Мартинес (Юссеф Энрикес 67'), Абде Реббах, Ibrahim Diabate (Андер Гевара 82'), Angel Perez
Жёлтые карточки: Алейкс Фебас 50', Грэйди Диангана 88' — Пабло Ибаньес 12', Антонио Бланко 29', Хонни Отто 33', Ibrahim Diabate 69', Антонио Сивера 79', Абде Реббах 88'
Обе команды смогли немного улучшить свое положение в Ла Лиге. «Эльче» поднялся на две позиции, набрав 39 очков. «Алавес» (37) — восемнадцатое.