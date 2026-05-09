Наставник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик считает капитана клуба Бруну Фернандеша важнейшей частью команды и хочет, чтобы он играл тут ещё долгие годы.

«Думаю, видно, что Бруну счастлив и показывает фантастический футбол, возможно, лучший в своей карьере, у него были действительно выдающиеся отрезки. Он выглядит счастливым. Полагаю, теперь ему нужно на высокой ноте подойти к окончанию сезона. У него впереди насыщенное лето. Мы рады, что Бруну с нами. Он важная часть нашего проекта», — приводит слова Кэррика пресс-служба клуба.

31‑летний хавбек по итогам сезона в АПЛ был удостоен награды «Игрок года» по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

Всего в этом сезоне Фернандеш провел 34 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 40 млн евро.