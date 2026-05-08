Наставник «Ноттингем Форест» Витор Перейра считает, что у его команды почти не было шансов пройти «Астон Виллу» (0:4) в ответной встрече полуфинала Лиги Европы, так как соперник показал футбол очень высокого качества.

Витор Перейра globallookpress.com

Первый матч остался за «Ноттингемом» со счётом 1:0 на своём поле, но в ответной игре случилось разгромное поражение (0:4). В итоге «Астон Вилла» сыграет в финале с немецким «Страсбургом» 20 мая в Стамбуле.

«Чтобы сражаться в полуфинале против такого соперника, как "Астон Вилла", следовало иметь всех игроков в должных кондициях. Однако сразу трех футболистов нам пришлось оставить на скамейке из-за травм. Сложно приезжать сюда, имея столь малый простор для маневра. Через три дня после матча с "Челси" это просто невозможно.

Очень горжусь нашими болельщиками. Они старались помогать нам на протяжении всего нашего долгого пути, но сегодня это было просто невозможно. Жаль. Горжусь и своими игроками, которые очень старались, но были не в том положении, чтобы сражаться в этой игре», — цитирует официальный сайт УЕФА Перейру.