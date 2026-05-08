Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе над «Динамо»(0:0, 6:5 — по пен) в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Эмоции дают силу, я считаю, что каждый матч проходит очень тяжело. Многие игры в концовках выигрываем, и то, что побеждаем, придает эмоции. Плюс наши болельщики, фантастическая поддержка. Я думаю, что это был один из самых важных матчей в истории клуба. И рад, что мы смогли выйти победителями, поэтому эмоции от победы — это главное наше топливо», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Таким образом, «Краснодар» пробился в Суперфинал Кубка России, где сыграет в «Лужниках» против «Спартака».