Победа позволила «Лансу» набрать 67 очков и закрепиться на второй строчке в турнирной таблице, точно обеспечив себе серебряные медали по итогам сезона. «Нант» с 23 очка остался семнадцатым и досрочно вылетел в Лигу 2.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Мезиан Соарес на 79-й минуте поединка.

В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Ланс» в родных стенах переиграл «Нант» со счетом 1:0.

