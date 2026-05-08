В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Ланс» в родных стенах переиграл «Нант» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Мезиан Соарес на 79-й минуте поединка.
Результат матча
ЛансЛанс1:0НантФранция. Лига 1
Ланс: Робин Риссер, Самсон Байду, Маланг Сарр, Матьё Юдоль, Андрия Булатович, Амаду Айдара (Фоде Силла 65'), Абдалла Сима, Райан Фофана (Флорьян Сотока 46'), Уэсли Саид (Антони Бермон 78'), Одсонн Эдуард (Рубен Агилар 59'), Ismaelo Ganiou
Нант: Антони Лопеш, Фредерик Гильберт (Демен Ассумани 87'), Матье Акапандье, Николя Коцца, Урош Радакович, Чидози Авазим, Йоанн Лепенан, Мохамед Каба (Мостафа Мохамед 82'), Ибраима Сиссоко, Маттис Аблин (Луи Леру 82'), Иньятиус Ганаго (Юссеф Эль-Араби 82')
Жёлтые карточки: Абдалла Сима 15' (Ланс), Андрия Булатович 36' (Ланс)
Победа позволила «Лансу» набрать 67 очков и закрепиться на второй строчке в турнирной таблице, точно обеспечив себе серебряные медали по итогам сезона. «Нант» с 23 очка остался семнадцатым и досрочно вылетел в Лигу 2.