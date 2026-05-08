Английский «Манчестер Сити» предложил новый контракт хорватскому защитнику Йошко Гвардиолу, информирует Sky Sports.

По данным источника, сейчас стороны ведут активные переговоры и близки к соглашению.

Ранее в СМИ прошла информация об интересе к 24‑летнему хорвату со стороны мадридского «Реала».

Гвардиол играет за «Ман Сити» с 2023 года, перебравшись из «РБ Лейпцига». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.

Всего из‑за травмы защитник провёл в этом сезоне 23 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его нынешний контракт действует до 2027 года.