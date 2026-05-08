Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери гордится действиями своих футболистов в ответной игре полуфинала Лиги Европы с «Ноттингем Форест» (4:0).

«Горжусь тем, как "Астон Вилла" провела этот матч. Играть финал в Стамбуле — это что‑то особенное, и мы можем гордиться тем, как мы этого добились. Теперь наслаждаемся процессом и выходом в финал: наслаждаемся подготовкой, уважаем соперников, уважаем финал, уважаем "Фрайбург".

Это был особенный день, болельщики это поняли и создали потрясающую атмосферу. Они передавали нам свою энергию, свои пожелания, и для победы в этом соревновании очень важно показать свою страсть. Игроки фантастически реагировали на поле», — цитирует официальный сайт УЕФА Эмери.

По сумме двух матчей «Астон Вилла» (0:1, 4:0) вышла в финал, где сыграет с «Фрайбургом». Встреча пройдёт в Стамбуле на арене «Бешикташ Парк» 20 мая.