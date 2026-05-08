«Динамо» вернется в Москву после ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (0:0, 5:6 по пен.) на автобусах. Ранее клуб сообщил, что не может вылететь из Краснодара из-за временного закрытия местного аэропорта.

«Команда отправляется в Москву из Краснодара на автобусах. В тренировочный график будут внесены определенные изменения», — приводит заявление пресс-службы московского клуба издание ТАСС.

Ранее Минтранс РФ объявил о временной приостановке работы 13 аэропортов на юге страны. Позднее Росавиация продлила ограничения на полеты до 12 мая, указав, что решение может быть скорректировано.