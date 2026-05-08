Московское «Динамо» никак не может вылететь обратно в Москву из Краснодара после ответной игры полуфинала Кубка России (0:0, 0:0, пенальти 5:6).
«В связи с закрытием аэропортов юга России мы продолжаем находиться в Краснодаре и ждем дальнейших новостей», — сообщили в клубе.
По данным издания ТАСС, причиной этого стало решение Минтранс РФ о временной приостановке работы 13 аэропортов на юге России. Ограничения затронули аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.
Напомним, что бело-голубым предстоит игра 29-го тура РПЛ на своем поле с «Краснодаром» 11 мая в 20:00 (мск).