Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями о предстоящем матче 29-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».

«Даже если бы "Сочи" жил в Питере, то им бы не помогло отнять очки у "Зенита". Не в дороге дело, не в том, как они будут добираться. Просто "Зенит" сильнее и выше классом. "Сочи" уже в Первой лиге. Да, замечательно выступают в последний месяц, но уже поздновато начали давать результат. Могли бы стать апрельскими чемпионами, но чемпионат длится дольше. Команда на последнем месте. Теоретически шансы есть, но практически — нет. Вообще не верю в "Сочи", "Зенит" спокойно заберёт три очка и будет ждать осечки "Краснодара"», — цитирует Дьякова «Советский спорт».

Матч между командами состоится на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге 10 мая.