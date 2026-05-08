Знаменитый в прошлом защитник сборной России и «Зенита» Александр Анюков рассказал о нынешнем состоянии дел в молодёжном футболе и отметил топ‑уровень некоторых академий клубов РПЛ.

«Условия в школах стали лучше: "Зенит", "Краснодар", другие академии — топ-уровень. В нашей юности таких условий не было. Нас в частной самарской команде довели с 9-10-летнего возраста до "Крыльев Советов-2". Это чем-то похоже на чертановскую историю: вместе с Осинькиным ребята доросли до взрослого футбола, а потом все вместе переехали в Самару, и команда взлетела.

Мне кажется, что переход во взрослый футбол важен с раннего возраста. Мы играли против ребят на год старше, потом — на два. Поначалу нам, маленьким, было страшно, выходить на область против мужиков, не всё получалось, но это всем дало большой толчок в росте. Позже Тарханов добавил мне техники, Гаджиев — тактики и физики, и всё это вкупе принесло результат. А сейчас всё это есть в академиях, и всему обучать должны там. Журналисты часто спрашивают: что первично, талант или работа?

Талант тебе бог в любом случае дал играть в футбол. Но для меня на первом месте — работа. Она способствует раскрытию таланта. Если всё вместе сойдётся, человек достигнет высокого уровня, и не только в России», — сказал Анюков «Чемпионату».

За свою карьеру Анюков поиграл за «Крылья Советов» (2000-2005, 2019-2020) и «Зенит» (2005-2019). За сборную России на его счету 76 матчей и один забитый мяч. Александр является заслуженным мастером спорта.