Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов оценил шансы хавбека Наиля Умярова стать капитаном красно-белых.

«Думаю, что Наиль может стать следующим капитаном "Спартака". По характеру видно, что он злой, может напихать.

У него есть лидерские качества, и он стал сильнее и опытнее. Думаю, раздевалку ему дальше держать», — сказал Тихонов «СЭ».

В нынешнем сезоне Умяров сыграл 36 встреч во всех турнирах и сделал четыре ассиста. Футболист выступает за «Спартак» с января 2019 года.

Ранее красно-белые прошли ЦСКА в Кубке России и пробились в Суперфинал турнира.