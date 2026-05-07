Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ожидает непростой игры против «Сочи» в рамках 29‑го тура чемпионата России.

Сергей Семак globallookpress.com

«По набору очков, по игре "Сочи" — это команда, которая играет с желанием. У них появилась возможность сохранить прописку в Премьер‑лиге, это добавляет сил. Конечно, мы понимаем, что нас ждёт сложный матч — и для нас, и для соперника. Посмотрим, кто лучше подготовится, кто лучше справится», — цитирует Семака сайт «Зенита».

Команды сыграют между собой 10 мая в Санкт‑Петербурге в 15:00 (мск). Сейчас «Зенит» с 62 очками идёт вторым в таблице РПЛ, а «Сочи» имеет 21 очко, занимая последнюю строчку, но ещё не лишился шансов на спасение.