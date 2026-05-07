Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на выход парижской команды в финал Лиги чемпионов после победы над мюнхенской «Баварией».

В своих социальных сетях вратарь отметил, что команда сделала важный шаг, но впереди остается решающий матч за трофей.

«Увидимся в Будапеште, Лига чемпионов», — написал Сафонов.

Напомним, в полуфинальном противостоянии «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике сумел пройти «Баварию» по сумме двух встреч со счетом 6:5. В финале турнира парижский клуб встретится с лондонским «Арсеналом», который в своем полуфинале оказался сильнее мадридского «Атлетико».

Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште.