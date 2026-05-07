Нападающий «Барселоны» Рафинья резко высказался о слухах, связанных с его будущим в каталонском клубе, и обвинил прессу в распространении ложной информации.

Бразильский футболист заявил, что разговоры о его возможном уходе сопровождают его с самого момента перехода в «Барселону». По словам игрока, некоторые журналисты регулярно публикуют недостоверные сведения о его ситуации в клубе.

«С самого первого дня говорят, что я уйду из "Барселоны". Думаю, некоторым людям здесь не нравится видеть меня в клубе. Особенно прессе. Один журналист постоянно лжет и публикует неправду обо мне», — приводит слова футболиста ESPN.

Рафинья выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В мае футболист продлил контракт с каталонским клубом до июня 2028-го.

В текущем сезоне 29-летний бразилец провёл 31 матч, забил 19 голов и сделал восемь результативных передач.