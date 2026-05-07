Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем ответном матче Кубка России против «Динамо».

«Петров в заявке? Он переживает, когда дома смотрит матч, попросил побыть с командой в последних играх сезона. Мы, конечно, пошли ему навстречу. Выйти он не сможет сегодня, но в раздевалке это будет хорошая поддержка для ребят.

Два дня меньше времени на подготовку? Скажется это или нет, я не знаю. Мы увидим на поле, но согласен, что это странно. Команды должны быть в одинаковых условиях. И сейчас бы нам пару дней лишних не помешало. Могли бы сыграть с "Акроном" на один‑два дня раньше. Это было бы кстати. Но что есть, то есть. Будем выжимать максимум и в этом графике.

Не хотел бы сейчас много говорить о "Динамо". Мы ждали две схемы, они могли выйти в три центральных защитника и в два. Но видим, что сегодня два. Единственное, что и Глебов может спускаться пятым в низком блоке. Но, по большому счету, это не имеет большого значения. Мы должны быть готовы сыграть против любой схемы, против любого сочетания футболистов. Игры с "Динамо" проходят всегда интересно, в ожесточенной борьбе. Шансы — 50 на 50, будет тяжелый матч», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, что в первой игре была зафиксирована ничья 0:0.

Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Москве.