Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем ответном матче Кубка России против «Динамо».

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Петров в заявке?  Он переживает, когда дома смотрит матч, попросил побыть с командой в последних играх сезона.  Мы, конечно, пошли ему навстречу.  Выйти он не сможет сегодня, но в раздевалке это будет хорошая поддержка для ребят.

Два дня меньше времени на подготовку?  Скажется это или нет, я не знаю.  Мы увидим на поле, но согласен, что это странно.  Команды должны быть в одинаковых условиях.  И сейчас бы нам пару дней лишних не помешало.  Могли бы сыграть с "Акроном" на один‑два дня раньше.  Это было бы кстати.  Но что есть, то есть.  Будем выжимать максимум и в этом графике.

Не хотел бы сейчас много говорить о "Динамо".  Мы ждали две схемы, они могли выйти в три центральных защитника и в два.  Но видим, что сегодня два.  Единственное, что и Глебов может спускаться пятым в низком блоке.  Но, по большому счету, это не имеет большого значения.  Мы должны быть готовы сыграть против любой схемы, против любого сочетания футболистов.  Игры с "Динамо" проходят всегда интересно, в ожесточенной борьбе.  Шансы — 50 на 50, будет тяжелый матч», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, что в первой игре была зафиксирована ничья 0:0.

Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Москве.