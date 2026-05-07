7 мая в Краснодаре состоится второй матч финала Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо». Старт поединка в 20:30 мск.

В первом поединке команды не порадовали зрелищностью. Игра закончилась нулевой ничьей. Таким образом, в этой паре осталась интрига. Напомним, что победитель финала выйдет в Суперфинал, где встретится с победителем Пути регионов.

Перед матчей «Краснодар» идет на беспроигрышной серии из 10 поединков. В прошлом поединке «быки» обыграли «Акрон» со счетом 1:0. У «Динамо» не такая яркая статистика, но команда проиграла только в 1 из 5 матчей. В своем последнем клуб сыграл вничью 1:1 с «Локомотивом».

В текущем сезоне «Краснодар» ни разу не дал «Динамо» победить. «Черно-зеленые» одолели гостей в РПЛ, дважды выиграли в групповой стадии Кубка России. Сможет ли «Динамо» наконец-то оформить долгожданную победу?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Котировки букмекеров: 1.85 — победа «Краснодара», 4.00 — «Динамо», 4.20 — ничья, 1.50 — победа в финале «Краснодар», 2.65 — победа в финале «Динамо».

Прогноз ИИ: «Динамо» одержит победу со счетом 1:0.

