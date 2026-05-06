Полузащитник «Зенита» Вадим Шилов завершает восстановление после травмы крестообразной связки колена, которую он получил в ноябре прошлого года.

«Во вторник Вадим Шилов вернулся к беговым упражнениям на поле. Восстановление идет по плану, и игрок чувствует себя хорошо. Мы ожидаем, что летом он будет готов присоединиться к общим тренировкам в отличной форме», — сообщили в пресс-службе «Зенита» изданию «СЭ».

В ноябре 2025 года Шилов травмировался на тренировке с основной командой «Зенита», где он дебютировал 12 августа. В его активе три матча в Российской Премьер-лиге и пять игр в Кубке России, в которых он забил два гола и отдал одну голевую передачу.