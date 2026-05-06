Тренер Юрий Сёмин рассказал, кого считает фаворитом в финальном матче Пути регионов Кубка России «Спартак»ЦСКА.

Юрий Сёмин

«Жду от дерби "Спартака" и ЦСКА хорошего футбола, бескомпромиссной борьбы.  И игроки, и руководители "Спартака" и ЦСКА понимают, что единственный шанс получить титул в этом сезоне — это Кубок.  Поэтому самоотдача сегодня будет на высочайшем уровне.  Соберётся полный стадион, будет очень интересно.

Преимущество, наверное, есть у "Спартака".  Они лучше играли в последнее время, выглядели качественнее и агрессивнее.  Но у ЦСКА поменялся тренер, это часть футбола.  А сыграет это в лучшую сторону или нет, определит дерби», — сказал Сёмин «Чемпионату».

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.