Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич считает верным решение назначить 11‑метровый в игре 28‑го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» арбитром Иналом Танашевым.

«Судья находится в классной позиции и был готов принимать решение. Дуглас Сантос подбивает ногу Лусиано. Игрок ЦСКА был быстрее, прокидывал мяч перед собой, судья был в хорошей позиции и сразу назначил пенальти. Арбитр принял правильное решение, здесь нет вопросов», — сказал глава департамента «Матч ТВ».

Эта встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 3:1. Спорный эпизод случился на второй минуте, когда защитник питерцев Дуглас Сантос сфолил на форварде армейцев Лусиано. В итоге пенальти точно исполнил Иван Обляков.