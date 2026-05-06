Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал увольнение Фабио Челестини из армейского клуба.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Много людей, а значит, много мнений об увольнении Челестини из ЦСКА. Одни говорят, что надо было убирать его раньше, другие вообще не хотели бы отставки. Результаты команды были неудачными, а ЦСКА всегда хочет добиваться максимума. Это головная боль для тренера. Думаю, уволить Челестини — хорошее решение, которое даст команде стимул и новую мотивацию», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

4 мая ЦСКА объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом по соглашению сторон. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России.