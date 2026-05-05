Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем ответном матче Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико».

«Будет очень интересный матч, каждая из команд приложит все усилия для победы. Мне кажется, в сегодняшнем матче больше шансов у "Арсенала". Последние матчи они провели на очень высоком уровне. К тому же у них поправился Сака, который играет громадную роль в атакующих действиях команды. И ничья "Манчестер Сити" против "Эвертона" в чемпионате Англии добавила "Арсеналу" хорошего настроения. Поэтому, думаю, у них шансов больше. Конечно, и "Атлетико" будет играть изо всех сил. Но у них в принципе состав по качеству значительно уступает Арсеналу», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Ответная игра между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится сегодня, 5-го мая, и начнется в 22:00 мск.