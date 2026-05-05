Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями перед ответным матче 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Напомним, что мюнхенцы уступили парижанам в первой встрече полуфинала Лиги чемпионов со счетом 4:5.

«Жду ли я такой же открытой игры, как и в первой встрече? Это всегда зависит от команд. Если одна из них решит отступить и больше обороняться, то в игре могут быть более спокойные фазы. Трудно представить, что какая-либо из команд изменит то, что привело их сюда в первую очередь. Мы играем дома, хотим победить и сделаем для этого всё.

Наша миссия — выигрывать матчи. У нас есть идеи, которые, как мы считаем, помогают нам в этом. Речь только о том. Мы показали, что можем выигрывать много матчей, ПСЖ тоже это показал. В итоге, чтобы выиграть, нужно забить на один гол больше, чем соперник. Если вы можете сделать это, не пропуская — это лучшее, что может случиться», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

Ответная игра между «Баварией» и ПСЖ состоится завтра, 6-го мая в 22:00 мск.