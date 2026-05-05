Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о нынешнем лидере питерской команды.

«Мне кажется, что Вендел весной стал тем Венделом, который тащит "Зенит". Ни Соболев, ни кто-то другой. Вендел до зимней паузы не был похож на себя. Здесь как будто ему объяснили, что ты второй раз можешь не стать чемпионом и, может быть, круговорот денег у тебя в карманах не получится, он заиграл просто фантастически. Он бегает вперёд и назад как всегда. Не Соболев, а Вендел», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!".

Напомним, что "Зенит» за тура до конца сезона РПЛ идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ и на одно очко отстает от «Краснодара».