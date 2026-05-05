Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о своем будущем в клубе.

Каземиро

«Ещё один год?  Ни за что.  Речь идёт о том, чтобы уйти через парадную дверь.  Это были четыре прекрасных, замечательных года, бесконечно благодарен не только клубу, но и болельщикам.  Думаю, если и есть что-то, что буду ценить больше всего за эти четыре года, это болельщики, которые были со мной.  Но нет, думаю, всё кончено.  Цикл здесь завершился», — приводит слова Каземиро ESPN.

Начиная с 2022 года, 34-летний Каземиро принял участие в 159 матчах во всех турнирах, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.

Ранее Каземиро объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.