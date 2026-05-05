Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о возможном продолжении карьеру в английской Премьер-лиге.

«АПЛ — лучшая лига в мире. Я всегда это очень четко понимал. Чувствовал это как игрок, как тренер, как болельщик.

Но Жозе Моуринью однажды сказал мне, когда я был в "Челси": "У меня еще 30 лет впереди". Поэтому гипотетически я мог бы работать в "Комо" еще 10 лет и через 12-15 лет все равно попасть в АПЛ.

Футбол настолько непредсказуем, он меняется в одно мгновение. Сегодня ты лучший, завтра — худший. Так что давайте наслаждаться моментом. Мне нравится наслаждаться моментом», — сказал Фабрегас The Telegraph.

Напомним, что Фабрегас в качества футболиста выступал за «Арсенал» в период с 2003 по 2011 год. В 2014-м году экс-игрок перешел в «Челси», где играл на протяжении 5-и лет.

«Комо» под руководством Фабрегаса занимает 6-е место в таблице Серии А с 62 очками в активе после 35-и туров.